Celjani porazili Aalborg, a jim je vrata osmine finala lige prvakov zapahnil Brest #foto

Liga prvakov, 13. krog

Celjski rokometaši so že pred tekmo s tekmeci iz danskega Aalborga ostali brez vseh možnosti za preboj v osmino finala evropske lige prvakov. To so jim onemogočili tekmeci iz beloruskega Bresta po današnji nenadejani zmagi nad Parižani, v "revialnem dvoboju" v Zlatorogu s tekmeci iz danskega Aalborga pa so smetano pobrali domači rokometaši in ne glede ena razplet zadnjega dvoboja v madžarskem Veszpremu, ki bo v soboto, 3. marca, osvojili končno sedmo mesto v skupini B.

1 / 42 2 / 42 3 / 42 4 / 42 5 / 42 6 / 42 7 / 42 8 / 42 9 / 42 10 / 42 11 / 42 12 / 42 13 / 42 14 / 42 15 / 42 16 / 42 17 / 42 18 / 42 19 / 42 20 / 42 21 / 42 22 / 42 23 / 42 24 / 42 25 / 42 26 / 42 27 / 42 28 / 42 29 / 42 30 / 42 31 / 42 32 / 42 33 / 42 34 / 42 35 / 42 36 / 42 37 / 42 38 / 42 39 / 42 40 / 42 41 / 42 42 / 42

Celjani sijajno odprli tekmo

Izbranci velenjskega stratega na celjski klopi Branka Tamšeta so sijajno odprli zadnji domači dvoboj v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini v tej sezoni in po pičlih petih minutah povedli s 4:1. V nadaljevanju so vselej bojeviti rokometaši iz Hamletove dežele vzpostavili ravnotežje in se približali na dva gola, a nato so Celjani znova zaigrali sijajno in v 17. minuti prvič na tekmi povedli za pet golov (10:5).

V naslednjih šestih minutah pa so Danci naredili delni izid 6:1 in v 23. minuti tekmo postavili v začetno izhodišče (11:11), a zaključne minute prve polovice so minile v prevladi domače zasedbe, ki je na velik odmor odšla s prednostjo treh golov (15:12).

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Razburljiva končnica

Druga polovica tekme je bila preslikava prvega, obe ekipi sta prikazali toplo-hladno predstavo. Celjani so v šesti minuti znova vodili za pet golov (19:14), a le dve minuti kasneje je bilo le +2 (19:17). Nato je znova nastopilo plodno domače obdobje, v 47. minuti so Tamšetovi varovanci povedli s 24:19, le štiri minute pozneje pa je bilo 25:24.

V razburljivi končnici so gostitelji vendarle strnili svoje vrste in si po golu Jake Malusa v začetku 58. minute priigrali štiri gole prednosti (31:27), lepo zalogo v zadetkih pa zadržali do konca dvoboja.

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Borut Mačkovšek z osmimi in Žiga Mlakar s šestimi goli.

Celje Pivovarna Laško : Aalborg 32:28 (15:12) Dvorana Zlatorog, gledalcev 1.500, sodnika: Pavičević in Ražnatović (oba Črna gora). Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Jurečič, Malus 5, Razgor, Suholežnik 2, Marguč 2, Grošelj 1, Slišković, Kodrin 2, Makuc 1, Anić 4, Dušebajev, Mačkovšek 8, Mlakar 6, Bećiri. Aalborg: S. Pedersen, Aggefors, P. Larsen 4, Barthold 1, M. Larsen 2, Hassellund 1, Hald Jensen 4, M. Jensen 5, Ellebaek 3, Jotić 3, Atlason, J. Pedersen, Antonsen 1, Juul-Lassen 4. Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško -, Aalborg -. Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Aalborg 10 minut. Rdeči karton: /.

Liga prvakov, 13. krog:

Skupina B: sobota, 24. februar:

Kiel : Vive Kielce 29:30 (17:16)

(Miha Zarabec 1 gol za Kiel; Blaž Janc 3, Uroš Zorman 1 gol, Dean Bombač brez gola za Kielce) Meškov Brest : Paris Saint-Germain 29:28 (19:13)

(Vid Poteko in Simon Razgor brez gola za Brest) Celje Pivovarna Laško : Aalborg 32:28 (15:12)

Mačkovšek 8, Mlakar 6, Malus 5; M. Jensen 5



nedelja, 25. februar:

17.00 Flensburg-Handewitt - Veszprem

Lestvica: 1. PSG 13 tekem - 22 točk

2. Veszprem 12 - 15

3. Flensburg-Handewitt 12 - 15

4. Kiel 13 - 15

5. Vive Kielce 13 - 13

6. Meškov Brest 13 - 10

7. Celje Pivovarna Laško 13 - 7

8. Aalborg 13 - 5