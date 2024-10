Krim Mercator v samem zaključku strl Storhamar

Rokometašice Krima Mercatorja so, po uvodnih treh zmagah v skupini A, v domači dvorani Arena Stožice zabeležile še četrto. S 25:23 je padel tudi norveški Storhamar, ta čas najboljša ekipa tamkajšnjega prvenstva.

Krim Mercator : Storhamar 25:23 (11:12) Dvorana Stožice, gledalcev 3715, sodnika: Dojčinov, Gorecov (oba Bolgarija).



Krim Mercator: Arenhart, Pandžić, Stanko 2, Gros 1, Zaadi 1, Mavsar 5, Pogorelc, N'Diaye, Gutirrez Bermejo, Varagić 5, Horaček 7, Ngombele, Brnović 4, Ignjatović, Erceg, Grbić.

Storhamar: Raasok, Hogseth, Monne, Rivas-Toft 4 (1), Venn 5, Abdula 3, Enkerud, Löfqvist 3, Svele 2, Ellertsen 1, Jacobsen, Obaidli 4, Boge Solaas 1, Mastad, Krogh.



Sedemmetrovke: Krim Mercator -, Storhamar 5 (1).

Izključitve: Krim Mercator 10, Storhamar 6 minut.

Rdeči karton: /.

Dosedanje tri tekme so krimovke opravile z odliko. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so v tretjem krogu v Romuniji premagale še Glorio Bistrito s 35:30. Sledil je reprezentančni premor, vendar je črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić povedal, da ta ni zmotil zmagovitega ritma.

Njegove besede so se izkazale za resnične, saj so Ljubljančanke nadaljevali stoodstotni niz. V izenačeni tekmi, kjer po uvodnih 4:1 za Krim nobena ekipa ni vodila za več kot dva zadetka, so odpor tekmic strle prav v izdihljajih tekme.

