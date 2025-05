Kdo bo drugi finalist?

Rokometaši Grosist Slovan so v sredo postali prvi finalisti letošnjega državnega prvenstva. V polfinalu so bili na dveh tekmah boljši od tekmecev iz Trebnjega, po sobotni zmagi v Ljubljani s 33:29 so v sredo slavili še v Mokronogu s 25:21. Letošnji pokalni prvaki iz slovenske prestolnice se bodo v velikem finalu pomerili z zmagovalci drugega polfinalnega obračuna med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem. Velenjčani so po sobotnem porazu v dvorani Zlatorog na drugem obračunu v Rdeči dvorani slavili s 35:32 in izid v zmagah izenačili na 1:1. O drugem finalistu bo tako odločala tretja tekma.

Obeta se tudi borba za 5. mesto, ki se bo nadaljevala v Novem mestu. Rokometaši Slovenj Gradca bodo branili minimalno prednost s prvega obračuna. Rokometaši Krke pa bodo pred domačimi navijači iskali preobrat. Peto mesto si bo zagotovila ekipa z boljšim skupnim izidom.

Liga NLB, polfinale in boji za razvrstitev:

Sobota, 24. maj:

