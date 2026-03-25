Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Sreda,
25. 3. 2026,
19.50

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek
RK Slovan RK Gorenje Velenje RK Krka Celje Pivovarna Laško Liga NLB

Sreda, 25. 3. 2026, 19.50

38 minut

Liga NLB, drugi del, 2. krog

Tesen domači poraz Krke s Celjem

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mirko Skoko, RK Krka | Krka sje tesno izgubila s Celjem. | Foto Aleš Fevžer

Krka sje tesno izgubila s Celjem.

Foto: Aleš Fevžer

Zaradi četrtfinalnega obračuna rokometašev Celja v evropskem pokalu je bila prva tekma drugega kroga lige za prvaka lige NLB odigrana že to sredo. Rokometaši Krke so proti Celju v skupini B izgubili s 30:31 (13:15).

Tekmo so bolje začeli rokometaši Krke, ki so povedli s 3:0 in 5:2 ter bili v ospredju vse do 19. minute. Takrat so Celjani, ki so si pred tem oteževali delo s štirimi izključitvami, prvič na tekmi povedli. V 27. minuti so imeli že tri gole prednosti, a je domača zasedba kljub temu, da je le v prvem polčasu zapravila kar pet sedemmetrovk, do odhoda na glavni odmor nekoliko zmanjšala zaostanek.

Krka Celje | Foto: Gašper Simonič Foto: Gašper Simonič V uvodu drugega polčasa je Celje pobegnilo na štiri gole prednosti, na podobni razdalji pa je tekmece držalo tudi v naslednjih minutah. V 41. minuti so izbranci Klemna Luzarja prvič na tekmi povedli za pet zadetkov, toda Krka tudi na krilih Jerneja Avsca še ni izobesila bele zastave. V 47. minuti je bila razlika med ekipama namreč spet le še dva gola, minuto zatem pa le še gol (23:24).

Za nameček so si Celjani takoj zatem privoščili novo izključitev, kar je vodilo k izenačenju v 50. minuti. Sledilo je enakovredno nadaljevanje, ekipi sta tudi v zadnjo minuto vstopili poravnani na 30:30. Napad je imela Krka, a ga zapravila oziroma je svojo 18. obrambo zbral celjski vratar Gal Gaberšek, nato pa je Anžič ob izteku zadnjih sekund streljal skoraj s polovice igrišča in zadel za zmago. Prav Anžič je bil z desetimi goli prvi strelec tekme, pri domačih jih je Avsec dosegel osem.

Druga tekma v skupini B bo na sporedu v petek ob 19.00, ko se bosta pomerila RK Trimo Trebnje in RK Jeruzalem Ormož.

V skupini A bodo na igrišče najprej stopili rokometaši Škofje Loke in RD LL Grosist Slovan. Zadnja tekma drugega kroga med RK Slovenj Gradec in RK Gorenje Velenje se bo v soboto začela ob 20.00.

Ta konec tedna se bo začela tudi liga za obstanek. Obračuna med rokometaši RD Riko Ribnica in RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica ter RK Frankstahl Radovljica in ŠRD Škofljica bosta na sporedu v soboto.

Liga NLB, drugi del, 2. krog

Sreda, 25. marec:

Petek, 27. marec:

Sobota, 28. marec:

Lestvice:

Za obstanek:

RK Slovan RK Gorenje Velenje RK Krka Celje Pivovarna Laško Liga NLB
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.