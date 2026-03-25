Tesen domači poraz Krke s Celjem

Zaradi četrtfinalnega obračuna rokometašev Celja v evropskem pokalu je bila prva tekma drugega kroga lige za prvaka lige NLB odigrana že to sredo. Rokometaši Krke so proti Celju v skupini B izgubili s 30:31 (13:15).

Tekmo so bolje začeli rokometaši Krke, ki so povedli s 3:0 in 5:2 ter bili v ospredju vse do 19. minute. Takrat so Celjani, ki so si pred tem oteževali delo s štirimi izključitvami, prvič na tekmi povedli. V 27. minuti so imeli že tri gole prednosti, a je domača zasedba kljub temu, da je le v prvem polčasu zapravila kar pet sedemmetrovk, do odhoda na glavni odmor nekoliko zmanjšala zaostanek.

Foto: Gašper Simonič V uvodu drugega polčasa je Celje pobegnilo na štiri gole prednosti, na podobni razdalji pa je tekmece držalo tudi v naslednjih minutah. V 41. minuti so izbranci Klemna Luzarja prvič na tekmi povedli za pet zadetkov, toda Krka tudi na krilih Jerneja Avsca še ni izobesila bele zastave. V 47. minuti je bila razlika med ekipama namreč spet le še dva gola, minuto zatem pa le še gol (23:24).

Za nameček so si Celjani takoj zatem privoščili novo izključitev, kar je vodilo k izenačenju v 50. minuti. Sledilo je enakovredno nadaljevanje, ekipi sta tudi v zadnjo minuto vstopili poravnani na 30:30. Napad je imela Krka, a ga zapravila oziroma je svojo 18. obrambo zbral celjski vratar Gal Gaberšek, nato pa je Anžič ob izteku zadnjih sekund streljal skoraj s polovice igrišča in zadel za zmago. Prav Anžič je bil z desetimi goli prvi strelec tekme, pri domačih jih je Avsec dosegel osem.

Druga tekma v skupini B bo na sporedu v petek ob 19.00, ko se bosta pomerila RK Trimo Trebnje in RK Jeruzalem Ormož.

V skupini A bodo na igrišče najprej stopili rokometaši Škofje Loke in RD LL Grosist Slovan. Zadnja tekma drugega kroga med RK Slovenj Gradec in RK Gorenje Velenje se bo v soboto začela ob 20.00.

Ta konec tedna se bo začela tudi liga za obstanek. Obračuna med rokometaši RD Riko Ribnica in RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica ter RK Frankstahl Radovljica in ŠRD Škofljica bosta na sporedu v soboto.

