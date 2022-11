Veliko golov in nova zmaga vodilnega Trima

Rokometaši Trima iz Trebnjega so v devetem krogu lige NLB doma premagali Krko z 39:37 in se utrdili na prvem mestu. Riko Ribnica je doma zgolj remiziral z Mariborom.

Varovanci Uroša Zormana po tesnem slavju v domači dvorani ostajajo na vrhu lestvice. Na deveti tekmi so vpisali osmo zmago in se začasno Celjanom odlepili na dve točki. Domači so se dolgo mučili s Krko. Petouvrščeno moštvo državnega prvenstva je odlično začelo in dolgo vztrajalo v vodstvu, nazadnje pri 11:10. Vseeno pa je zaključek prvega dela pripadel domačim.

Ti so z delnim izidom 6:3 v zadnjih šestih minutah na odmor odšli s +4, v drugem delu pa je prednost še nekoliko narasla. Svoje povprečje po doseženih zadetkih na tekmo v DP so domači presegli že v 46. minuti, ko je s sedmih metrov za 33:26 zadel Filip Glavaš. Kljub izdatni prednosti se gosti iz Novega mesta niso predali, s tremi zaporednimi goli so najprej znižali na 32:36 ter zaigrali še bolj čvrsto v obrambi ter pretili do zadnjih trenutkov tekme. Dobro minuto pred koncem je Jernej Avsec znižal na 36:37, tekmo pa je nato na drugi strani s svojim petim zadetkom dokončno odločil Vid Miklavec.

Najboljši strelec domačih je bil Mihajlo Radojković z osmimi goli, šest jih je dodal Gašper Horvat. Na drugi strani je bil s prav tako osmimi goli najbolj učinkovit Uroš Knavs, šest jih je dal s sedmih metrov.