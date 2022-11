Kaj bodo Celjani pokazali po visokem porazu?

V soboto se bodo srečali Mariborčani in Ivančnogoričani, Novomeščani in Dobovčani, Celjani, ki so v prejšnjem krogu visoko izgubili proti Trimu, in Škofjeločani, Slovenjgradčani in Trebanjci ter Krčani in Ribničani. Osmi krog bodo v nedeljo sklenili Velenjčani in Koprčani.

Liga NLB, 8. krog Petek, 11. november:

19.00 Jeruzalem Ormož - Grosist Slovan Sobota, 12. november:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka

18.00 Krka - Dobova

19.00 Krško - Riko Ribnica

19.00 Maribor Branik - Sviš Ivančna Gorica

19.00 Slovenj Gradec - Trimo Trebnje Nedelja, 13. november:

17.00 Gorenje Velenje - Koper Lestvica:

1. Trimo Trebnje 7 tekem - 13 točk

2. Celje Pivovarna Laško 7 - 12

3. Gorenje Velenje 7 - 11

4. Riko Ribnica 6 - 10

5. Slovenj Gradec 7 - 9

6. Krka 7 - 8

7. Urbanscape Loka 7 - 8

8. Jeruzalem Ormož 7 - 6

9. Koper 7 - 5

10. Sviš Ivančna Gorica 6 - 4

11. Dobova 7 - 4

12. Maribor 7 - 3

13. LL Grosist Slovan 7 - 2

14. Krško 7 - 2