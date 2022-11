Vse v znamenju velikega derbija v Trebnjem, Velenjčani napolnili gol Krškega

Sedmi krog rokometne lige NLB bo zaznamoval nedeljski derbi med rokometaši Trima iz Trebnjega in Celja Pivovarne Laško. Krog so sicer odprli rokometaši Gorenja Velenja in Krškega, s 37:24 so zanesljivo slavili gostitelji. Na drugi sredini tekmi so Slovenjgradčani z 29:25 slavili pri Dobovi.