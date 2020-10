Koronavirus prizanesel le tekmi v Dobovi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstvene težave v moštvih so preprečile izvedbo domala vseh rednih tekem 8. kroga lige NLB. Izjema bo je obračun med Dobovo in Ljubljano, ki bo na sporedu to soboto ob 19. uri.