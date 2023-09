Derbi v Trebnjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugi krog državnega rokometnega prvenstva se danes začenja na štirih prizoriščih. V posebni pozornosti bo v nedeljo tekma med Trebanjci in Velenjčani. Do prvih točk se bodo skušali prebiti tudi branilci naslova.

Celjani bodo prve točke v sezoni lovili na večernem obračunu v Ivančni Gorici, ki je bila v prvem krogu za tri zadetke boljša od Ribničanov. "Po zelo napornem gostovanju na Danskem v Ligi prvakov, nas že jutri čaka nova tekma. Težko gostovanje v Ivančni Gorici pri ekipi Sviša. To bo zelo pomembno gostovanje za nas, enostavno si ne smemo več privoščiti novega spodrsljaja. Sviš je v prvem krogu pokazal, da so v dobri formi, da so ekipa, ki zna igrati rokomet. Zagotovo bodo zelo motivirani, da znova pripravijo presenečenje, ampak mi bomo pripravljeni. V Ivančno Gorico gremo po dve točki," zagotavlja Alem Toskić.

Liga NLB, 2. krog:

Sobota, 16. september:

Nedelja, 17. september:

Lestvica:

