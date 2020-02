Veliki derbi vodilnih v Celju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sreda v ligi NLB prinaša začetek 19. kroga. Že uvodni tekmi v Celju in Velenju bosta postregli z dvema izjemno zanimivima obračunoma. Hram slovenskih prvakov bo gostil obračun trenutno najboljših ekip državnega prvenstva. Celje Pivovarna Laško v tej sezoni še ni okusila grenkobe poraza in na dosedanjih 18 preizkusih tekmecem oddala le točko. Na drugi strani štajerski zasedbi Riko Ribnica sledi s štirimi točkami zaostanka, potem ko je vpisala 15 zmag, neodločen izid in dva poraza.