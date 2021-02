Trebanjci so si po novem porazu zaprli vrata napredovanja

Trebanjski rokometaši so v manj kot 24 urah doživeli še drugi poraz proti tekmecem iz danskega Gudmeja. Po torkovem izenačenem obračunu in tesnem porazu so bili na današnjem dvoboju v Stožicah v podrejenem položaju, po šestem porazu v nizu pa so zapravili možnosti za preboj v izločilne boje.

Dolenjska ekipa je na osmih tekmah zbrala štiri točke in je na petem mestu v skupini D. V vodstvu je Rhein-Neckar Löwen s 15 točkami, GOG Gudme jih ima 12, Kadetten Schaffhausen deset, Pelister Bitola devet, na zadnjem mestu pa je Tatabanya brez točk.

Izbranci Uroša Zormana so le na začetku današnje tekme držali korak s tekmeci iz Hamletove dežele. Po izidu 7:7 so zagospodarili sedemkratni danski prvaki in Trebanjcem v 20. minuti ušli na tri gole (7:10), štiri minute kasneje pa je zaostanek narasel na štiri gole (8:12). Domača minuta odmora je zaustavila nalet Gudmeja, po njej so se približali na dva gola zaostanka (11:13 in 12:14), tudi zaostanek na polovici tekme je vzbujal upanje na preobrat (13:16).

Trebanjci so zabeležili nov poraz. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Bled uvod v drugi polčas

Po bledem uvodu v drugo polovico tekme pa je bilo jasno, da bosta točki romali na Dansko. Dolenjska ekipa je že v 35. minuti zaostala za sedem golov (13:20), tega primanjkljaja pa vse do konca tekme ni bila sposobna nadoknaditi. Danci so vseskozi igrali sproščeno in v kali zatrli vse trebanjske poskuse po preobratu.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Mihajlo Radojković s šestimi in Uroš Udovič s petimi goli.

Trebanjska ekipa bo 2. marca gostila Tatabanyjo.

Trimo Trebnje : GOG Gudme, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

