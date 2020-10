Trebanjci za uvod proti nemškemu velikanu

Trebanjci bodo danes gostovali v nemškemu Mannheimu pri zasedbi Rhein-Neckar Löwna, ki se vrsto let že uvršča med najboljše nemške rokometne ekipe in uspešno nastopa v evropskih tekmovanjih. "Dejstvo je, da Rhein-Neckar Löwen velja za enega najboljših rokometnih klubov v Nemčiji in tudi na evropskem zemljevidu. Prihaja naporen ritem tekem, in sicer EHF liga med tednom ter Liga NLB ob vikendih. Kljub manjšim težavam s poškodbami, bomo na igrišču dali svoj maksimum in se borili kot levi. V torek želimo v Mannheimu čim boljše predstavljati Trebnje, Dolenjsko in slovenski rokomet," je pred tekmo dejal trener Trima Uroš Zorman.

EHF LIGA, 1. KROG (SKUPINA D): Torek, 20. oktober:

18.45 Rhein-Neckar Löwen – RK Trimo Trebnje Kadetten Schaffhausen – GOG Gudme Prestavljeno:

Eurofarm Pelister – Grundfos Tatabanya