Slovenci v Zlatorogu v boj s Srbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši so v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Poljskem najprej izločili Italijane, v tem tednu pa sta pred njimi veliko zahtevnejša obračuna s Srbi. Prva tekma se bo v celjskem Zlatorogu pričela danes ob 20. uri, povratna pa bo v Kragujevcu v soboto ob 18. uri.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana si želijo na prvem dvoboju na Štajerskem pripraviti čim boljše izhodišče pred povratno tekmo v Šumadiji.

Slovenci na obeh dvobojih ne bodo mogli računati na poškodovanega stebra obrambe in visokoraslega krožnega napadalca Blaža Blagotinška, v primerjavi z marčevskima tekmama z Italijani pa sta v kadru Blaž Janc in Borut Mačkovšek.

Skupni zmagovalec slovensko-srbskega obračuna se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.