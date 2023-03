Slovenci le še korak od želenega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski rokometaši so z odliko opravili svojo nalogo na četrtkovi tekmi v Podgorici. V peklenskem vzdušju so pred 5000 gledalci v dvorani Morača premagali najmočnejše tekmece v skupinskem delu kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024, danes pa jih v koprski dvorani Bonifika ob 18.30 čaka še povratna tekma s Črnogorci. Z zmago bi si Slovenci že priborili uvrstitev na turnir stare celine.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so po četrtkovi zmagi v Podgorici naredili velik korak proti zaključnemu turnirju stare celine med 10. in 24. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Na EP se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Po treh tekmah v skupini 7 je Slovenija zbrala šest točk, Črna gora štiri, BiH dve, Kosovo pa je brez točk.

Slovenija je v jesenskih kvalifikacijah premagala Kosovo in BiH, po nedeljski tekmi pa jo spomladi čakata še dve tekmi. Najprej se bo 27. aprila v Cazinu pomerila z BiH, tri dni kasneje pa bo v Velenju gostila Kosovo.

"Po tekmi v Črni gori ni bilo veliko časa za počitek in pripravo na drugi dvoboj. Moštvo je opravilo regeneracijo, pred nedeljskim srečanjem pa nas čaka še en trening," je uvodoma dejal Zorman.

"Kratka reprezentančna okna ne puščajo veliko časa za uigravanje, kljub temu pa moramo veliko delati na sebi in paziti, da ne ponavljamo napak s preteklega dvoboja." Foto: Reuters

"Nadaljevati moramo tam, kjer smo ostali, in se še izboljšati. Zagotovo nas čaka težka, trda, moška tekma in fantje jo morajo odigrati na visoki ravni. Kratka reprezentančna okna ne puščajo veliko časa za uigravanje, kljub temu pa moramo veliko delati na sebi in paziti, da ne ponavljamo napak s preteklega dvoboja," je še dodal 43-letni slovenski selektor iz Ljubljane.

"Zagotovo nas čaka nova lepa, a pomembna tekma v Kopru. Upam na dober obisk v Bonifiki" je za spletno stran Rokometne zveze Slovenije uvodoma dejal slovenski krilni igralec Domen Novak in dodal: "Želimo ponoviti igro iz drugega polčasa v Podgorici. V nedeljo moramo dobro predstavo pokazati že od prve minute."

Slovenija je na četrtkovi tekmi zmagala z 32:29. Na prvem medsebojnem obračunu proti Črnogorcem je bil najbolj učinkovit Aleks Vlah z osmimi goli, Domen Novak je prispeval pet, Blaž Janc pa štiri gole.

Kvalifikacije za EP 2024, 4. krog: