Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi v Velenju igrala svojo prvo tekmo po letošnjih olimpijskih igrah. Po sijajnih predstavah v Parizu in Lillu, kjer je osvojila nehvaležno četrto mesto, se bo v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026 ob 18. uri pomerila proti Litvi.

Slovenski rokometaši so absolutni favoriti kvalifikacijske skupine 1, tekmeci iz Litve, Estonije in Severne Makedonije jim ne bi smeli povzročiti prevelikih preglavic. Na zaključni turnir stare celine, ki bo na sporedu čez dobro leto, se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste.

Slovenski selektor Uroš Zorman na današnji tekmi proti Litovcem v Rdeči dvorani ter nedeljski proti Estoncem v Talinu ne bo računal na Deana Bombača, Jureta Dolenca, Boruta Mačkovška, Miho Zarabca in Mateja Gabra.

"Na papirju Litva in Estonija ne kotirata v sam svetovni vrh. A o tem ne želim kaj veliko razpredati. Mi bomo morali biti osredotočeni na svojo igro. V tekmo moramo vstopiti s spoštovanjem do tekmecev, brez podcenjevanja. Če temu ni tako, imaš hitro težave, ki te lahko stanejo dobrega rezultata. Danes vsi igrajo rokomet, vse se lahko hitro obrne. Svojo kakovost, ki smo jo pokazali v zadnjem obdobju, in vlogo favorita moramo dokazati na igrišču. Z željo in borbo, ki sta nas krasili na zadnjih nastopih, je treba nadaljevati," je pred četrtkovim obračunom dejal Zorman.

"Danes vsi igrajo rokomet, vse se lahko hitro obrne," opozarja Zorman. Foto: Anže Malovrh/STA

Drugo tekmo v kvalifikacijah bo Slovenija nato odigrala v nedeljo ob 17. uri po slovenskem času v Talinu proti Estoniji. V skupini 1 nastopa še Severna Makedonija. Ta se bo s Slovenijo dvakrat pomerila sredi marca prihodnje leto, povratni tekmi z Litvo in Estonijo bosta sledili v prvi polovici maja. Na Euro 2026 se bosta neposredno uvrstili najboljši dve reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri tretje uvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Prvi nov reprezentančni vrhunec v sezoni 2024/25 pa bo nastop na svetovnem prvenstvu med 14. januarjem in 2. februarjem prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. Slovenija se bo na mundialu v skupinskem delu pomerila s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo, v primeru uvrstitve v glavni del pa nato z najboljšimi tremi izbranimi vrstami iz skupine G – to so Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina. Vse tekme bodo v Zagrebu.

Kvalifikacije za EP 2026, 1. krog

Četrtek, 7. november:

Lestvica skupine 1:

1. Severna Makedonija 1 tekma – 2 točki

2. Litva 0 – 0

3. Slovenija 0 – 0

4. Estonija 1 – 0

