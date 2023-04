Slovenci za konec še proti Kosovu

Za zadnji reprezentančni obveznosti pred poletjem je selektor vpoklical pomlajeno in prevetreno zasedbo, brez številnih nosilcev. Mlado moštvo Slovenije se je na gostovanju v Cazinu pretekli četrtek dobro upiralo Bosni in Hercegovini, ki je iskala svojo vstopnico za Euro. Slovenci so na koncu morali priznati poraz s 26:27, priložnost za osvojitev novih točk pa bodo imeli to nedeljo v Velenju.

V Šaleški dolini se bodo slovenski rokometaši pomerili s Kosovim. Na prvi medsebojni tekmi v zgodovini lanskega oktobra v Mariboru so bili gostitelji boljši z rezultatom 29:24, moštvo Kosova pa v teh kvalifikacijah še ni osvojilo točke in se nahaja na zadnjem mestu v sedmi kvalifikacijski skupini.

"Proti Kosovu ne bomo odstopali od svojega sistema," je poudaril Zorman. Foto: Reuters

"Vsako tekmo si želimo zmagati. V malo spremenjeni postavi v Bosni in Hercegovini nismo bili uspešni s tega vidika. Generalno gledano smo se kljub temu dobro odrezali. Energija, volja in želja so bile na mestu, zmanjkal je rezultat, a v nedeljo nas čaka nova tekma," se ja najprej proti četrtkovem dvoboju ozrl Tilen Strmljan in nadaljeval: "Poznalo se bo, da igramo doma. Kljub temu Kosova ne gre podcenjevati. Opravili smo dobro analizo in se pripravili na tekmece. Na treningu pred tekmo bomo maksimalno osredotočeni, nato pa na glavo in na zmago."

Glavni strateg slovenske zasedbe Uroš Zorman je pred nedeljskim dvobojem trdno prepričan v sposobnosti svojih varovancev: "Če ne bi verjel v te fante, jih danes ne bi bilo tukaj. Dobra stvar je, da smo si priborili situacijo, ko lahko na pomembnih tekmah, pred polnimi tribunami, ponudimo priložnost za igro igralcem, da se lahko dokažejo." Na podporo s tribun selektor Slovenije računa tudi na nedeljskem dvoboju in obljublja: "Proti Kosovu ne bomo odstopali od svojega sistema. V soboto smo izpilili še nekaj podrobnosti, predvsem v napadu. Verjamem, da bo na tekmi vse v redu."

