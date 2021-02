Krimovke v Tivoliju gostijo Vipers in čakajo na razplet dvoboja v Györu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v sredo je bilo jasno, da načrtovane tekme z danskim Esbjergom ne bo, saj kljub prizadevanjem vodstva Krima Mercatorja nadomestnega termina za zaostalo tekmo ekipi nista našli. Obenem so s sedeža Evropske rokometne zveze (EHF) sporočili, da zaradi neodigranih tekem, ki jih ni mogoče pravočasno izvesti in katerih vzrok je pandemija novega koronavirusa, vsi klubi napredujejo v izločilne boje.

Ob tem se je spremenil tudi sistem izločilnega dela v ligi prvakinj, sledili bodo boji po sistemu 1-8, 2-7, 3-6 in 4-5 z ekipami iz druge skupine. Že pred sobotno tekmo v Tivoliju je jasno, da bo ljubljanska ekipa v svoji skupini A zasedla sedmo mesto. Šestouvrščeni Esbjerg ima pred zadnjim krogom tri točke prednosti, nemški Bietigheim pa zaostaja štiri točke. V osmini finala jo tako čakata obračuna z Györom ali CSKA Moskvo, končna odločitev o tem bo padla po njunem sobotnem medsebojnem obračunu na Madžarskem. Trenutno ima CSKA točko prednosti pred petkratnimi zmagovalkami lige prvakinj iz Györa.

Bregar: Lahko se kosamo z najboljšimi

Krimovke vstopajo v nov dvoboj z optimizmom. Foto: Grega Valančič/Sportida Ljubljančanke so sezono 2020/21 odprle ravno proti Norvežankam, ki so slavile s 27:26. Tokrat tekmice v Ljubljano prihajajo po seriji treh porazov, medtem ko so se tigrice pretekli konec tedna veselile zmage nad ruskim Rostovom z 28:27.

V Stožicah sta se na prvi medsebojni tekmi na strani gostiteljic najbolj izkazali Samara Da Silva Vieira z osmimi ter Oceane Sercien Ugolin s petimi goli, pri tekmicah je pa je devet golov zabila krožna napadalka Heidi Loke, pet jih je dodala Linn Jorum Sulland. V norveški ekipi sicer prednjači Nora Mork s kar 51 zadetki, ki pa se je poškodovala, zato je njen nastop vprašljiv, skoraj dvajset manj jih imata Sullandova in Jana Knedlikova.

"Naše tekmice so kakovostne, a imajo za sabo težak ritem tekmovanja. V zadnjem tednu so odigrale že tri tekme, naša bo četrta. Zmaga proti Rusinjam nam je dobro dela, vlila potrebno samozavest, da zmoremo in se lahko kosamo z najboljšimi. V tekmo gremo z optimizmom, kljub temu, da nam nič ne prinaša," je uvodoma dejal trener Krima Uroš Bregar.

Maja Svetik: Igra v gosteh nam bolj leži

Maja Svetik si želi, da bi bile s soigralkami hitre v napadu. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida "Na prvi medsebojni dvoboj smo odšli brez pripravljalnih tekem, veliko časa smo se prilagajali njihovemu ritmu, ravnotežje smo držali z Risovićevo. Na zadnjih tekmah smo se dvignili in izboljšali realizacijo sedemmetrovk. Želim, da nam le-te ne bodo povzročale več preglavic. Verjamem, da smo tudi v nadaljevanju lige prvakinj sposobni presenetiti. Bolj nam ugaja ruska igra, zato bi si za tekmice želeli CSKA," je še dodal Bregar.

"Sobotna zmaga nad Rusinjami nam je vlila samozavest, ki jo moramo izkoristiti tudi tokrat. Igra v gosteh nam bolj leži, zato smo se v Tivoliju tudi počutile dobro. Proti Vipersu bomo morale ponoviti obrambo s tekme proti Rostovu in narediti čim manj napak, biti moramo tudi hitre v napadu," pred sobotno tekmo v dvorani pod Rožnikom pravi krilna igralka Maja Svetik.