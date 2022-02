Krimovke pred eno od ključnih nalog v sezoni

Ljubljanske rokometašice so imele v zadnjih tednih veliko težav zaradi okužb z novim koronavirusom. Zaradi teh so morali odpovedati nedeljsko tekmo 11. kroga lige prvakinj proti Metzu. Pred tem so ostale tudi brez tekme s Kristiansandom, na zadnjih dveh odigranih pa so doživele poraza z Györom in Odensejem.

Krimovke po daljšem premoru zdaj čaka pravi evropski test, v soboto ob 16. uri bodo njihove nasprotnice članice turškega Kastamona, s katerim so v gosteh zmagale za gol.

"Covid nam je vsem prinesel velike težave. Igralke, ki so zbolele, se niso mogle priključiti treningom in tako ni bilo taktike priprav za tekme. Vesela sem, da smo končno vse zdrave in se lahko pripravimo za tekmo," je na spletni novinarski konferenci dejala trenerka domače ekipe Nataša Derepasko in poudarila, da bo ta dvoboj eden od ključnih v sezoni. "To je za nas v tem trenutku in v tem delu tekmovanja zelo pomembna tekma. Videli bomo, ali smo zrele, da lahko še naprej igramo v ligi prvakinj ali ne."

"Videli bomo, ali smo zrele, da lahko še naprej igramo v ligi prvakinj ali ne." Foto: Ana Kovač

Turška ekipa trenutno zadnja

Turška ekipa sicer trenutno zaseda zadnje mesto v skupini B in še čaka na prvo zmago v elitnem tekmovanju. Med najboljšimi igralkami pa je Črnogorka Jovanka Radičević, ki je s 64 goli tudi najboljša strelka turške zasedbe.

Če bodo krimovke v soboto uspešne, bi prednost pred Turkinjami povečale na sedem točk, hkrati pa ohranile stik z zasedbo Sävehofa, ki ob odigrani tekmi več trenutno zaseda šesto mesto.

"Zdaj je vzdušje dobro, ko smo se po vseh težavah končno zbrale. Težko je bilo delati v takšnih razmerah, ko so se nekatere vračale, pa druge zbolele ali se poškodovale. Dobro delamo, komaj čakamo na tekmo, še posebej, ker je res pomembna, mislim pa, da imamo toliko kakovosti, da bomo na koncu zmagale," pa je pričakovanja strnila vratarka Jovana Risović.

Maja Svetik je pohvalila tekmice, a je prepričana, da bodo s soigralkami ob zbrani obrambi dobro opravile nalogo. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Svetikova verjame v uspeh

Maja Svetik je pohvalila tekmice, a je prepričana, da bodo s soigralkami ob zbrani obrambi nalogo opravile dobro. "Nasprotnice so zelo močna ekipa, so močne v več segmentih, imajo kakovostne igralke na vseh mestih, znajo izkoristiti vsako našo napako. A z našimi izkušnjami in zbranostjo v obrambi in z manj tehničnimi napakami mislim, da bi se lahko tekma končala v našo korist. Če strnemo moči in se zberemo v obrambi, bo tudi v napadu lažje."

V klubu so zaradi pomembnosti tekme pozvali vse navijače, naj pridejo bodrit krimovke v čim večjem številu, na voljo pa so tako posamične vstopnice kot tiste v družinskem sektorju.

