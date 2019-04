Krimovke gostujejo v Novem mestu, Žalčanke v Ajdovščini

V državnem prvenstvu za ženske se bodo v razvrstitvi od 1. do 4. mesta v petek v Novem mestu srečale rokometašice Krke in Krimovk, ki so se že zagotovile nov naslov državnih prvakinj. V soboto bo Mlinotest gostil Žalec. V ligi za razvrstitev od 5. do 9. mesta se bodo Ljubljančanke srečale s Ptujem, Velenjčanke pa s Koprčankami.