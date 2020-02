Krimovke dobile novo slovensko reprezentantko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo ljubljanske ekipe je pošteno zavihalo rokave in pospešeno sestavlja ekipo za prihodnjo sezono. Iz ajdovskega Mlinotesta se v prestolnico seli levokrilna rokometašica Maja Svetik, ki je bila del reprezentančne odprave na decembrskem svetovnem prvenstvu na Japonskem, kjer je Slovenija osvojila 19. mesto.

V Šempetru pri Gorici rojena rokometašica je v zadnjih sezonah opravljala kapetansko vlogo pri Mlinotestu. Za ekipo iz Ajdovščine igra od malih nog, v članski konkurenci pa je prvič zaigrala pri 16 letih.

"Vedno sem si želela igrati v večjem klubu, na bolj profesionalni ravni ter biti del lige prvakinj. Zavedam se, da bo preskok na višjo stopničko velik, a to je zame izreden motiv. Vedno sem vesela novih izzivov in ciljev. Zato sem prestopa zelo vesela in že nestrpno pričakujem prihodnjo sezono," je dejala Svetikova.