Kljub spremenjeni zasedbi cilji ostajajo enaki

Slovenske prvakinje, rokometašice Krima Mercatorja, bodo danes vstopile že v svojo 25. sezono lige prvakinj. Krimovke, evropske prvakinje iz let 2001 in 2003, v novi sezoni nastopajo v precej spremenjeni in mladi zasedbi, v klubu pa kljub temu verjamejo, da se lahko uvrstijo v glavni del najelitnejšega evropskega tekmovanja. Danes ob 17. uri slovenske prvakinje čaka prvi obračun na Kodeljevem, kamor prihaja češki Banik Most, ki se je v tekmovanje prebil skozi kvalifikacije.

Krimovke so pred novo sezono doživele številne kadrovske spremembe. Ekipo je zapustilo kar deset igralk. Zdaj že nekdanja kapetanka Miša Marinček se je odločila za konec kariere, Tamara Mavsar je prekinila kariero zaradi materinstva, Lamprini Tsakalou in Tjaša Stanko sta prestopili k hrvaški Podravki.

Med novinkami so večinoma igralke iz mladinskega pogona kluba, med izkušenejšimi v ekipi pa so Alja Varagić, Nina Zulić, srbsko desno krilo Ana Kojić, nizozemska zunanja igralka Harma van Kreij, ki se je v slovenskem prvenstvu že izkazala, a izkušenj z ligo prvakinj še nima, slovaška leva zunanja igralka Marianna Rebičova, avstrijska vratarka Antonija Mamić in kapetanka Polona Barić. Kljub vsem spremembam pa v klubu 24-kratnih slovenskih prvakinj verjamejo, da se lahko prebijejo med 12 najboljših ekip v Evropi.

Uroš Bregar že od leta 2016 sedi na klopi Krima. Slovenske prvakinje bo vodil tudi v njihovi jubilejni 25. sezoni lige prvakinj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V boj za drugo mesto

"Odigrali smo že nekaj tekem, za nami je tudi reprezentančni premor, v katerem so bile Slovenke zelo uspešne. Nosilke naše reprezentance so hkrati tudi nosilke Krima. Glede na to, kako so dekleta igrala v reprezentanci, so to tudi dobri obeti za ligo prvakinj. Z nestrpnostjo že pričakujemo to prvo tekmo, res je, da nas pesti nekaj manjših poškodb, a naša naloga ostaja enaka. Vsi moramo dati svoj maksimum in se pokazati na naši najvišji ravni," je prepričan trener Uroš Bregar.

Krim se bo v skupini D lige prvakinj pomeril z ekipami Banik Mosta, evropskega prvaka Györa in Sävehofa. "Če pogledamo vse štiri skupine, je naša še najlažja. Krim ima od vseh ekip zagotovo najdaljšo tradicijo, to bo za nas že 25. sezona med najboljšimi evropskimi klubi v ligi prvakinj. Švedski Sävehof je edini klub s tako žensko kot moško ekipo, ki nastopata v ligi prvakov. Imajo zelo dobre mlade igralke. Banik Most je mogoče za večino neznanka, a imajo kakovostno ekipo, tudi češki rokomet je v zadnjih letih zelo napredoval. Mi se bomo zagotovo borili za drugo ali tretje mesto s Sävehofom in Banikom, je pa dobrodošlo, da je v skupini tudi madžarski Györ, ki bo tudi to sezono merilo za vse ekipe, da vidimo, koliko nam manjka do številke ena evropskega rokometa," pred začetkom evropske sezone napoveduje Bregar.

Odločno v boj za prvo zmago

Krimovke so pripravljene na začetek lige prvakinj. Foto: Sportal Za slovenske prvakinje bo tako zelo pomembna že prva tekma na Kodeljevem proti Baniku. "Ekipa Banik Mosta igra zelo hiter in dinamičen rokomet, ki temelji na hitrem protinapadu in izvajanju centra. Iz takšnih priložnosti dosežejo tudi največ zadetkov. Naša glavna naloga bo hitro vračanje v obrambo, moramo biti agresivni, hkrati pa ne smemo dovoliti njihovi zunanji liniji, da se razigra. Največ pozornosti bomo morali nameniti res močni in agresivni obrambi," pravi trener Krima.

