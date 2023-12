Kdo bodo tekmice Slovenk v kvalifikacijah za OI?

V nedeljo so slovenske rokometašice sklenile nastope na letošnjem svetovnem prvenstvu. Zasedle so 11. mesto, ob tem pa se domov vračajo z vozovnico v kvalifikacije za olimpijske igre.

Kot so sporočili iz RZS, je s ponedeljkovim koncem drugega dela tekmovanja med svetovno elito znana končna uvrstitev slovenskih deklet. Na osmem nastopu med svetovno smetano so zasedla 11. mesto, kar je najboljša uvrstitev po letu 2003 ter tretja najboljša uvrstitev v zgodovini nastopov. Pred tem so bila boljša le v Hrvaški 2003 z osmim mestom in v Italiji 2001, ko so tekmovanje zaključile mesto nižje. Na drugi strani je po 19. mestu na Japonskem 2019 in 17. mestu v Španiji 2021 napredek očiten.

"Izjemno sem ponosen in hvaležen. Pravi privilegij je, da sem lahko selektor Slovenije, da lahko sodelujem s temi dekleti in člani strokovnega štaba. Odkar sem trener reprezentance, smo vse zastavljene cilje dosegli. To ne bi bilo mogoče, če ne bi bila dekleta pripravljena vlagati tako veliko truda in energije," brez ovinkarjenja pove slovenski selektor Dragan Adžić.

Slovenke so prvenstvo sklenile na enajstem mestu. Foto: IHF/Kolektiff Images

S kom v kvalifikacijah?

Slovenke bodo v kvalifikacije potovale po zaslugi t. i. dodatne evropske kvote. V četrtfinale letošnjega tekmovanja na severu Evrope so se namreč uvrstile le evropske reprezentance, končna zmagovalka pa bo svoji celini zagotovila dve dodatni kvalifikacijski mesti, ki bosta dodeljeni glede na uvrstitev na lanskoletnem evropskem prvenstvu.

Pred začetkom tekmovanja v Skandinaviji je bila Slovenija šesta v čakalnici, a so se z rezultati v Skandinaviji mesta pred njo izpraznila. Francija (gostiteljica OI) in Norveška (evropska prvakinja) sta že uvrščeni na poletne olimpijske igre. Tja bodo potovale tudi nove prvakinje oziroma naslednja najuspešnejša reprezentanca svetovnega prvenstva. V kvalifikacije z zadnjega neposredno vodi še šest mest. Z uvrstitvijo med elitno osmerico jih bodo pet zasedle Švedska, Črna gora, Nemčija, Danska, Nizozemska in Češka. Kot zadnja bo iz svetovnega prvenstva v kvalifikacije potovala desetouvrščena Madžarska, saj je deveto mesto zasedla Brazilija, ki je osvojila južnoameriško prvenstvo in potuje neposredno na olimpijske igre.

Sloveniji bo iz t. i. dodatne evropske kvote pripadlo prvo izmed dveh mest. Njeni tekmici bosta reprezentanci, ki bosta na svetovnem prvenstvu zasedli četrto in peto mesto izmed ekip, ki poprej še ne bodo imele zagotovljenega mesta v kvalifikacijah ali olimpijskih igrah ter predstavnica Južne Amerike, ki ji je Brazilija na letošnjem mundialu priigrala dodatno mesto. S tretjim mestom na južnoameriškem prvenstvu bo to mesto zasedel Paragvaj, ki bo tako eden izmed nasprotnikov Slovenije.

