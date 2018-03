Jure Dolenec na španskem prestolu

Katalonci osmič zapored španski rokometni prvaki

Katalonski rokometni velikan si je šest krogov pred koncem lige ASOBAL priigral neulovljivo prednost pred zasledovalci in zagotovil osmi zaporedni naslov španskega prvaka, skupno že 25. Najbližji zasledovalec Ademar za Barcelono zaostaja že 13 točk, na voljo pa jih je le še 12.

Jure Dolenec in soigralci so na sredini tekmi s 30:27 ugnali osmouvrščeno ekipo Cuenca. Slovenski legionar je k zmagi, s katero so potrdili prevlado v državi, prispeval dva zadetka. Barcelona na 24 tekmah sezone ne pozna poraza. Zmagala je kar 23-krat, eno točko je ob remiju oddala le moštvu Quabit Guadalajara.

Za Dolenca je to prvi naslov španskega prvaka, Aitor Ariño je z Barcelono že desetič postal prvak, Víctor Tomàs, Raúl Entrerríosin Cedric Sorhaindo pa se veselijo četrtega.

Konec tedna nad Montepellier

Barcelona je delo v domačem prvenstvu, ki se bo končalo 19. maja, opravila odlično, že v soboto pa jo čaka zahteven preizkus v osmini finala lige prvakov. Na povratni tekmi proti nekdanjemu Dolenčevemu moštvu Montpellieru bo namreč poskušala nadoknaditi tri zadetke zaostanka s prve tekme, ko je izgubila s 25:28.