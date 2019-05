Mariborčani v prihodnje z mladim levičarjem

Vodilni možje Rokometnega kluba Maribor Branik še naprej dejavno sestavljajo moštvo za prihodnjo sezono. Tokrat so v svoje vrste zvabili obetavnega kadetskega reprezentanta, levičarja Jana Hočevarja. Z Nejcem Planinškom bo ob Marinu Buneti in Tadej Soku kreiral desno stran igre mariborskega Branika.

Devetnajstletni Hočevar prihaja iz vrst Rudarja, svojo rokometno zgodbo pa je začel že v 1. razredu osnovne šole. Svoj talent je kazal v vseh mlajših starostnih kategorijah, za člansko moštvo Rudarja pa je nastopil že pri rosnih 15 letih ter v sezoni 2015/16 že dosegel osem zadetkov.

V zadnjih dveh sezonah je nepogrešljiv člen mladinske in članske ekipe, za slednjo pa dosega v povprečju na tekmo več kot šest zadetkov.

"Zelo sem vesel priložnosti, ki mi jo je ponudil RK Maribor Branik, saj sem kot vsak mladi rokometaš tudi sam sanjal, da bom nekoč zaigral v prvi ligi. To je zame korak naprej in vesel sem ponujene priložnosti. Hkrati se moram zahvaliti RD Rudar in vsem trenerjem, ki so na moji poti delali z menoj in s pomočjo katerih sem se razvil do te mere, da sem postal zanimiv za klube iz najvišjega ranga slovenskega klubskega rokometa," je dejal Hočevar za svoj novi klub.

