Haseljić v Velenju tudi v naslednji sezoni

Rokometni klub Gorenje Velenje je podaljšal pogodbo z desnokrilnim rokometašem Ibrahimom Haseljićem, ki je z moštvom sklenil pogodbo do konca sezone 2021/2022.

Haseljić se je v Velenje preselil leta 2016, prej pa zastopal domači klub Gradačac, kjer je prvič zaigral tudi v članski konkurenci. Istega leta je bil prvič povabljen tudi na priprave reprezentance Bosne in Hercegovine do 20 let. Leta 2017 pa je bil prvič povabljen tudi v člansko reprezentanco.

Ob podpisu nove pogodbe je za spletno stran kluba dejal: " Zelo sem vesel, da bom tudi naslednjo sezono del članske ekipe rokometnega kluba Gorenje Velenje. Vzdušje v ekipi je iz leta v leto boljše in upam, da bomo letošnjo sezono zaključili z najboljšim možnim izidom. Verjamem, da bomo odlično vzdušje prenesli tudi v prihodnjo sezono in skupaj dosegali nove cilje.”

