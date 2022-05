Krvniki Velenjčanov po pravi drami do evropske lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Benfice so zmagovalci evropske lige. V finalu zaključnega turnirja v domači Lizboni so po dveh podaljških premagali branilce naslova iz Magdeburga s 40:39 (15:14).

Za Benfico je to prvi evropski naslov, hkrati tudi premierni za Portugalsko, za Magdeburg pa prvi poraz v sezoni oziroma prvi po nizu šestindvajsetih tekem brez porazov tem tekmovanju.

Član Benfice je tudi Slovenec Tadej Kljun, ki se v finalu ni vpisal med strelce, kakor tudi ne Marko Bezjak za vodilno ekipo nemškega prvenstva.

Prvo ime Benfice je bil 32-letni nemški reprezentant Ole Rahmel, ki je dosegel enajst golov. Za poražence je enega več zadel Islandec Omar Ingiih Magnusson.

Wisla do brona

Rokometaši poljske Wisle iz Plocka so zasedli tretje mesto. Potem ko so v polfinalu izgubili proti gostiteljici turnirja Benfici, so danes premagali hrvaške Nexe Našice s 27:22 (14:13). Pri poljski zasedbi je bil najbolj učinkovit Lovro Mihić s petimi zadeti, enega manj je dosegel Slovenec Jan Jurečič.

Pri Nexeju, ki ga vodi Velenjčan Branko Tamše, je Gianfranco Pribetić zabil pet golov. Andraž Velkavrh se ni vpisal med strelce, Miha Kavčič in tretji slovenski rokometaš pri Nexeju Saša Barišić Jaman pa nista bila v kadru hrvaške ekipe.

Velenjčane izločila prav Benfica

V drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini so nastopili tudi rokometaši velenjskega Gorenja. Ekipa iz Šaleške doline je v skupini C zasedla četrto mesto.

Pred njo so se uvrstili Magdeburg, švedski Sävehof in Nexe Našice, za njo pa španska La Rioja in francoski Pauc. V osmini finala je bila nato boljša od francoskega Nimesa, preboj na zaključni turnir pa ji je preprečila Benfica.