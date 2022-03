Velenjčani pred zahtevno evropsko preizkušnjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred velenjskimi rokometaši je prva tekma osmine finala Lige Evropa, ki bo na sporedu danes ob 18.45 v Rdeči dvorani. Napredovanje med najboljših šestnajst ekip in boj v izločilnih bojih so si varovanci Zorana Jovičića zagotovili s četrtim mestom v rednem delu v skupini C.