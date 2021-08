Trebanjci kvalifikacije odprli z odliko, kako pa jih bodo Celjani?

Aktualni slovenski prvak Gorenje Velenje si je že zagotovil nastop v skupinskem delu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini; v ligi prvakov tokrat Slovenija nima svojega kluba.

Trebanjci so se odločno lotili zahtevnega tekmeca

Rokometaši Trima so v prejšnji sezoni napravili največji korak naprej v zgodovini kluba. Trebanjski levi so prvič prišli do naslova slovenskega podprvaka, dobro pa so se borili tudi v Evropi, kjer so igrali v ligi EHF, in sicer v njenem skupinskem delu, letos pa si želijo storiti še korak naprej.

Prenovljena in ambiciozna zasedba trebanjskih levov je za uvodno evropsko nalogo dobila zahtevnega tekmeca, ki je v minuli sezoni osvojil četrto mesto v danskem prvenstvu, v letošnjem prestopnem roku pa se je med drugim okrepil z orjakom, ki je pred tem igral za Veszprem, 214 centimetrov visokim Nikolajem Markussnom (tokrat je dosegel tri zadetke).

Trener Trebanjcev Uroš Zorman je poudaril, da so dobili na papirju najtežjega možnega tekmeca, toda obljubil, da bodo naredili vse, da sezono odprejo z zmago. To so Zorman in njegovi varovanci tudi udejanjili in si predvsem po zaslugi izvrstnega drugega polčasa obenem priigrali še lepo popotnico za pot na Dansko.

Trimo Trebnje : Holstebro z 31:25 (14:14) Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 300, sodnika: Cindrić in Gonzurek (oba Hrvaška). Trimo: Ristanović, Slatinšek-Jovičić, Višček 1, Horvat 8, Didovič, Radojković 8 (2), Ončev 2, Kotar 2, Potočnik 1, Udovič, Grbič 3, Cirar 3, Glavaš, Florjančič 2, Ćorsović 1, Blaževič. Holstebro: Nicolaisen, Porsholdt 2, Damgaard Espersen 4, Jensen, Hauskov 4, Bramming 4 (1), Ćavar, Johansen 2, Tilsted 1, Kier, Nielsen 2, Markussen 3, Porup 3. Sedemmetrovke: Trimo 4 (2), Holstebro 1 (1).

Izključitve: Trimo 8, Holstebro 8 minut.

Rdeči karton: Nielsen (60.).

Uvodoma so se malce lovili

"Vesel in ponosen sem na fante. Prikazali smo borbeno in čvrsto igro. Uvodoma smo se malce lovili, saj se še uigravamo v celoti. Verjamem, da bomo iz dneva v dan napredovali, hkrati pa poudarjam, da to še ni naša najboljša predstava. Vesel sem današnje zmage, na Dansko pa odhajamo motivirani in odločeni, da napredujemo," je po tekmi povedal Gašper Horvat, ki je bil z Mihajlom Radojkovićem, oba sta zabila po osem golov, prvi strelec tekme.

Vratar Jure Blaževič pa ga je dopolnil: "Danes smo prikazali odlično predstavo proti trdoživim Dancem. Dela zagotovo še nismo opravili v celoti, saj se moramo čim bolje pripraviti na povratni obračun."

Hitro zapolnili vrzel v vratih Zaradi težav zavoljo poškodb med vratnicama se je vodstvo rokometnega kluba Trebnje hitro odzvalo in poiskalo zamenjavo za Aljošo Čudiča ter Urha Brano. Že danes sta na evropski parket stopila Jure Blaževič iz Dobove in izkušeni črnogorski čuvaj mreže Radivoje Ristanović, so sporočili iz kluba. Blaževič bo trenerju Zormanu na voljo za obdobje evropskih obračunov, nekdanji črnogorski reprezentant Ristanović pa ostaja trebanjski lev še vsaj do konca prvega dela sezone.

Tudi Celjani z Danci

Žreb je Celjanom najverjetneje priskrbel enega najbolj atraktivnih parov v prvem krogu kvalifikacij za uvrstitev v EHF Evropsko ligo. Gre za dvoboj z zelo renomiranim tekmecem, osemkratnim udeležencem Lige prvakov, še trinajstkrat pa je nastopal v ostalih evropskih pokalih, v zadnji sezoni je nastopal v tem tekmovanju, EHF Evropski ligi, kjer je izpadel šele v četrtfinalu, ko je bila od njega boljša poljska Wisla. V skupinskem delu so nastopali v skupini D, kjer so se dvakrat pomeril tudi s Trebanjci in ju obakrat premagali. Sicer gre za sedemkratnega prvaka Danske, ki je preteklo sezono končal na tretjem mestu.

Povratni tekmi bosta na sporedu prihodnji konec tedna.