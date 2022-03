Velenjčani pred odločilno tekmo za napredovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EVROPSKA LIGA, SKUPINA C, 10. KROG

Pred rokometaši Gorenja Velenja je zadnja tekma skupinskega dela lige Evropa. Varovanci Zorana Jovičić se bodo danes ob 18.45 pomerili s trenutno drugouvrščeno ekipo skupine C, švedskim Sävehofom.

Velenjska ekipa je v tej skupini trenutno na petem mestu, njena nadaljnja usoda pa bo znana po tekmi med francoskim Paucom in špansko La Riojo, ki se bo pričela ob 20.45. Tekmi na Švedskem in v Franciji bosta določili ekipo, ki bo kot četrtouvrščena v skupini C nadaljevala evropsko pot.

"Na Švedskem nas čaka zelo kakovosten tekmec, ki je zasluženo na visokem drugem mestu v naši skupini. Igra Švedov je zelo podobna naši, razlika je v tem, da imajo oni malo več širine in izkušenj. Mi se na tekmo odpravljamo motivirani, pokazati želimo svoj maksimum in jih presenetiti," pred torkovo tekmo pravi trener Zoran Jovičić.

"Tekma na Švedskem bo zagotovo zelo zahtevna, saj je Sävehof v dosedanjem delu sezone pokazal izjemno dobro igro. Mi se bomo tudi na to dobro pripravili, tako kot na vsako drugo. Verjamem da lahko na Švedskem pridemo do novih dveh točk, ki ohranjata upe na napredovanje iz skupine," je dodal rokometaš Domen Tajnik.

Za preboj med šestnajst najboljših ekip Velenjčani potrebujejo vsaj točko, a pod pogojem, da Pauc na domačem igrišču premaga La Riojo. V primeru, da bodo Španci slavili v Franciji, se bodo (ne glede na razplet tekme na Švedskem) napredovanja veselili rokometaši s Pirenejskega polotoka.

V primeru enakega števila točk je v prednosti španska ekipa, ki je na prvi domači tekmi premagala Gorenje z 31:26, na drugi v Rdeči dvorani pa izgubila z 31:32. Obe ekipi sta na dosedanjih devetih tekmah zbrali po sedem točk.