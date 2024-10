Velenjčani so se spogledovali z zmago, na koncu pa remizirali s favoriziranimi Danci

Aktualni državni prvak Gorenje Velenje je na prvi tekmi evropske sezone v EHF ligi Evropa s 35:35 remiziral s favorizirano dansko ekipo GOG Gudme, ki velja za enega od favoritov, da na koncu to tekmovanje tudi osvoji. Velenjčani so pol minute pred koncem vodili, nato pa dobili dve izključitvi, ki so ju gostje izkoristili in odpeljali točko.

Slovenski rokometni prvak je na uvodni mednarodni tekmi v sezoni 2024/25 odščipnil točko izjemno kakovostnemu tekmecu iz Gudmeja, enemu najresnejših favoritov za končno zmago v drugem najmočnejšem klubskem evropskem tekmovanju. Velenjska ekipa je bila povsem konkurenčna trenutno vodilni zasedbi danskega prvenstva, v izjemno dramatični in napeti končnici pa je imela tudi priložnost za zmago.

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića so prvič povedli v 11. minuti po golu Tilna Sokoliča (5:4). Do odhoda na veliki odmor niso bili le enakovredni papirnatim favoritom iz Hamletove dežele, na trenutke so jih zasenčili in povedli za dva gola (14:12, 15:13, 16:14 in 17:15).

Tine Poklar je zbral 11 golov. Foto: Jan Gregorc Rokometaši iz Šaleške doline so v drugem polčasu zadržali visoko raven igre. Po obojestranski igri "teci in vrži" so v 38. minuti znova povedli za dva gola (25:23) in nekajkrat zapravili priložnost za vodstvo s tremi goli, predvsem po zaslugi sijajnih in verižnih obramb vratarja Matevža Skoka.

Velenjčani v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, v začetku zadnje minute jih je v vodstvo popeljal Tine Poklar, gosti pa so po dveh izključitvah Gotija Maričića in Urbana Pippa nato izkoristili številčno premoč na igrišču in dosegli izenačujoči gol za končnih 35:35.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Poklar z enajstimi in Sokolič s sedmimi goli, Skok je zbral sedem obramb.

Foto: Jan Gregorc

Na drugi tekmi skupine A je švicarski Kriens iz Luzerna premagal Ademar s 34:30 (17:16). V glavni del tekmovanja bosta napredovali najboljši dve ekipi, tretje- in četrtouvrščena bosta izpadli.

Gorenje Velenje : GOG Gudme 35:35 (17:17) Rdeča dvorana, gledalcev 600, sodnika: Jerlecki in Labun (vsi Poljska).

* Gorenje Velenje: Skok, Taletović, Velić, Pipp 6, Matanović 1, Jezernik, Maričić 3, Drobež 1, Poklar 11 (3), Starman, Tatar, Sokolič 7 (1), Blagotinšek 2, Slatinek Jovičič 2, Jankovskij 2, Lončarić.

* GOG Gudme: Johannesson, Boutaf, Pedersen 3, Vilhelmsen 2, Tilsted 5, Jakobsen, Pedersen, Nielsen, Grondahl 5 (2), Kildelund 6, Lyng Als 3, Lykke 3, Persson 1, Lindskog 1, Christoffersen Blonz 6.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 4 (3), GOG Gudme 2 (2).

* Izključitve: Gorenje Velenje 12, GOG Gudme 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Evropska liga, 1. krog:

Torek, 8. oktober: