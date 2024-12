Izjemno zahteven preizkus za Slovenke

Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so na dosedanjih petih tekmah celinskega tekmovanja dosegle tri zmage. V skupinskem delu v Innsbrucku so premagale Slovakinje s 37:24 in Avstrijke s 25:24, v glavnem delu na Dunaju pa še Švicarke. Pred tem so na Tirolskem klonile proti Norvežankam s 26:33, v avstrijski prestolnici pa proti Nizozemkam z 22:26.

Danke, tako kot Norvežanke in Nizozemke, sodijo v najožji krog favoritinj za najvišja mesta na letošnjem tekmovanju. V skupini 2 si s štirimi točkami delijo drugo mesto z Nizozemkami. Na vrhu so Norvežanke z maksimalnimi šestimi točkami, Slovenke in Nemke imajo po dve, Švicarke pa so brez njih.

Druga današnja para skupine 2 sta Švica - Nizozemska in Norveška - Nemčija.

EP v rokometu (Ž), 11. dan

Ponedeljek, 12. december:

Lestvica:

