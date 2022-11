Pred Slovenkami najzahtevnejši test do zdaj

Pred slovenskimi rokometašicami je ena najpomembnejših tekem na letošnjem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. V ljubljanski dvorani Stožice se bodo danes ob 18. uri pomerile z Norvežankami, osemkratnimi evropskimi, štirikratnimi svetovnimi in dvakratnimi olimpijskimi prvakinjami.

EP v rokometu za ženske 2022 Skupina I (Ljubljana), drugi del Ponedeljek, 14. november:

18.00 Norveška - Slovenija

Slovenke so z odliko opravile svoje delo v dozdajšnjem delu zaključnega turnirja. Po štirih odigranih tekmah so v resnih kombinacijah za preboj na najprestižnejše tekme, izdatna bera točk proti Norvežankam in v sredo proti Madžarkam pa bi jim prinesla celo uvrstitev v polfinale ali tekmo za končno peto mesto. V primeru osvojitve četrtega mesta v skupini bi zagotovo izboljšale do zdaj najboljši slovenski dosežek z evropskega prvenstva na Madžarskem 2004, kjer so Tanja Oder – na večni lestvici najboljših strelk v zgodovini slovenske ženske reprezentance ima le še gol več od aktualne kapetanke Ane Gros –, Anja Frešer in druge njihove tedanje soigralke pod vodstvom Roberta Beguša zasedle deveto mesto.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so v skupinskem delu v Celju premagale Danke in Srbkinje ter izgubile proti Švedinjam, po selitvi v Ljubljano pa so v četrtek na kolena spravile Hrvatice. Slovenskim rokometnim prvokategornicam je sistem tekmovanja na letošnjem zaključnem turnirju stare celine omogočil celo tridnevni premor in temeljito pripravo za odločilni bitki v glavnem delu tekmovanja.

Slovenke pred ponedeljkovim dvobojem z osemkratnimi evropskimi prvakinjami in branilkami naslova s turnirja na Danskem 2020 napovedujejo novo srčno predstavo. Skandinavke so absolutne favoritinje tega obračuna, po njihovem "sprehodu" v skupinskem delu tekmovanja, kjer so visoko premagale Hrvatice z 32:23, Švicarke z 38:21 in Madžarke z 32:22, so v svojem prvem enakovrednem dvoboju na letošnjem turnirju v soboto s 27:25 ukanile še Švedinje.

Adžić še enkrat več izpostavil obrambo

"Norveška? Če sem iskren, polovico svoje trenerske kariere sem posvetil njej. Izjemno spoštujem njen celoten sistem in razumevanje rokometa," je na zadnjem medijskem dogodku pred ponedeljkovo tekmo uvodoma dejal slovenski selektor Dragan Adžić. "Ko sem prevzel slovensko reprezentanco, sem glavno pozornost namenil naši igri v obrambi, tudi na tekmi proti Norveški bo to najpomembnejši element. Na zadnjih štirih tekmah so moje varovanke dokazale, da se lahko kosajo z najboljšimi in na trenutke igrajo celo bolje od svojih tekmic. Med ponedeljkovo tekmo moramo ostati stabilni, ne smemo si privoščiti napak in prevelikih nihanj. Veselim se te tekme," je dodal Adžić.

"Norveško izjemno spoštujem, a menim, da gre za reprezentanco, ki jo lahko premagamo. Na bližnji tekmi bo večji pritisk na strani Norvežank, ki morajo zmagati, mi pa moramo prikazati našo najboljšo igro. Na tekmi z Dankami smo dokazale, da znamo in zmoremo. Tekme ne smemo začeti s strahom, naša primarna naloga pa bo, da zaustavimo norveško sijajno zunanjo vrsto," pa je pred današnjo tekmo dejala Elizabeth Omoregie.

Da so lahko enakovredne tekmice Norvežankam, pa je prepričana tudi Barbara Lazović. "Za nas je ta tekma za biti ali ne biti, izgubimo lahko polfinale, kar pa ni mala stvar. Po štirih tekmah na turnirju smo še bolj ambiciozne in prav je, da je tako. Če bomo v obrambi agresivne in znova prikazale našo povezanost ter energijo in 'spoštovale žogo', potem smo lahko enakovredne Norvežankam," je še dejala 24-letna slovenska reprezentantka.

20.30 Madžarska - Švedska Lestvica:

1. Norveška 3 tekme - 6 točk

2. Danska 4 - 6

3. Slovenija 3 - 4

4. Švedska 3 - 2

5. Hrvaška 4 - 2

6. Madžarska 3 - 0 V polfinale napredujeta prvi dve reprezentanci, tretjeuvrščena ekipa pa bo igrala za peto mesto.

