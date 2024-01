Slovenci pripravljeni na prvi boj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi odigrala prvo tekmo na 16. evropskem prvenstvu, ki bo do 28. januarja potekalo v Nemčiji. Za uvod varovance selektorja Uroša Zormana v Berlinu ob 18. uri čakajo Ferski otoki. Dve točki sta bolj kot ne nujni za uvrstitev v drugi del tekmovanja.

Slovenija bo na prvenstvih stare celine nastopila 14., za začetek pa se bo v skupini D pomerila proti debitantom s Ferskih otokov. V slovenski vrsti se še kako zavedajo zahtevnega testa proti motiviranim tekmecem. Kljub temu so prepričani, da lahko s pravim pristopom in čvrsto obrambo osvojijo prvi par točk in postavijo temelje za nadaljevanje prvenstva.

Na drugi tekmi skupine D se bosta ob 20.30, prav tako v dvorani Mercedes-Benz v Berlinu, pomerili reprezentanci Norveške in Poljske.

Po dvoboju s Ferci bodo Slovenci v prvem skupinskem delu tekmovanja v soboto igrali proti Poljski (18.00), dva dni kasneje pa še proti Norveški (20.45), favoritu skupine D.

Napredovanje v drugi del, ki bo za skupine D, E in F v Hamburgu, za A, B in C pa v Kölnu, si bosta priigrali po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin.

EP v rokometu 2024, 2. dan

Četrtek, 11. januar:

Lestvice:

