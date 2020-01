Slovenci po zmagi Portugalske v polfinalu evropskega prvenstva!

Slovenska rokometna reprezentanca je drugič v zgodovini in po dolgih šestnajstih letih znova v polfinalu evropskega prvenstva! Portugalska je namreč na prvi tekmi zadnjega kroga s 34:26 (16:14) ugnala Madžarsko in s tem Slovenijo poslala v polfinale. Slovenci se bodo za slovo od Malmöja in prvo mesto v skupini II ob 18.15 pomerili z Norveško. V skupini I se je derbi Španije in Hrvaške končal z remijem (22:22), zaradi boljše gol razlike pa v polfinale s prvega mesta potujejo Španci.

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa imajo pred zadnjo tekmo drugega dela skupine II neulovljivo prednost pred svojimi zasledovalci iz Portugalske, Madžarske, Islandije in Švedske. Trenutno so na drugem mestu, v primeru današnje zmage pa bodo po točkah ujeli Norvežane in jih zaradi zmage na medsebojni tekmi tudi prehiteli na lestvici ter osvojili prvo mesto v svoji skupini. V primeru neodločenega izida bo prvo mesto zasedla Norveška.

Pred današnjimi tekmami je bilo jasno, da Slovenijo tudi poraz proti Norveški lahko popelje do petkovih polfinalnih tekem v švedski prestolnici, v tem primeru bi morala Portugalska remizirali ali premagati Madžarsko, kar se je tudi zgodilo. Portugalci so Madžare povsem demantirali in jih povozili s 34:26. S tem so si zagotovili tudi tretje mesto v skupini II in nastop na tekmi za peto mesto.

Iz skupine I na Dunaju so se v polfinale prebili Španci in Hrvati, tretje mesto pa so osvojili Nemci. Najbolj prestižne tekme letošnjega turnirja bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu. V petkovem polfinalu bodo nastopile Slovenija, Norveška, Španija in Hrvaška, po slovensko-norveškem obračunu pa bosta znana oba para. Poraženca petkovih tekem se bosta dan kasneje pomerila v tekmi za tretje mesto, zmagovalca pa v nedeljskem velikem finalu.

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška 4 tekme – 8 točk

2. Slovenija 4 – 6

-----------------

3. Portugalska 5 – 4

4. Madžarska 5 – 4

5. Islandija 4 – 2

6. Švedska 4 – 2

Skupina I:

Lestvica: 1. Španija 5 tekem - 9 točk

2. Hrvaška 5 – 9

-----------------------

3. Nemčija 4 - 4

4. Avstrija 4 - 2

5. Belorusija 4 - 2

6. Češka 4 - 0

