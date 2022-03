Eden najboljših rokometašev na svetu zaradi hude bolezni končal sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sloviti danski rokometaš Mikkel Hansen je zaradi hude bolezni končal sezono 2021/22, so danes na klubski spletni strani zapisali njegovi delodajalci iz razvpitega francoskega moštva PSG.

Pariški klub je dodal, da je eden najboljših rokometašev na svetu v zadnjih petnajstih letih zbolel za pljučno embolijo, njegovo zdravljenje pa bo dolgo med štirimi in šestimi meseci.

Hansenu se je letos iztekla pogodba s pariškim klubom. Za PSG je igral med letoma 2012 in 2022, pred tem je bil član Gudmeja in Koebenhavna ter španske Barcelone. Že nekaj časa je znano, da se bo po koncu te sezone vrnil v domovino in zaigral za Aalborg.

Hansen je od leta 2007 stalni član danske reprezentance, z njo je enkrat slavil na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016, dvakrat na svetovnih prvenstvih na Danskem in v Nemčiji 2019 ter v Egiptu 2021 in na evropskem prvenstvu v Srbiji 2012.

