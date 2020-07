Dres krimovk bosta nosili tudi Anna Dobrić in Branka Konatar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Krimu Mercatorju, kjer nestrpno pričakujejo današnji žreb skupinskega dela lige prvakinj v rokometu, so pred začetkom priprav na dolgo sezono poskrbeli za novi okrepitvi. V prestolnici bosta zaigrali tudi mladi in nadarjeni rokometašici - krožna napadalka Anna Dobrić in krilna igralka Branka Konatar.