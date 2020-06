Rokometašice brez zaključka lige prvakinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice so ostale brez zaključka lige prvakinj.

Rokometašice so ostale brez zaključka lige prvakinj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) je odpovedal zaključek lige prvakinj, ki bi moral biti od 3. do 6. septembra v Budimpešti, je po videoseji sporočila EHF. Tako so se odločili zaradi trenutnih zdravstvenih razmer v epidemiji novega koronavirusa v Evropi in omejitve možnosti potovanj.

"V zadnjih mesecih smo bili v stalnih stikih z madžarsko rokometno zvezo. Po temeljiti analizi razmer, ki smo jih spremljali ves čas, ter dejstvu, da je na prvem mestu zdravje ekip, igralk in ostalih udeležencev, smo sprejeli odločitev, da zaključka sezone ne bomo pripravili. Preveč je negotovosti in možnih omejitev, na primer pri potovanjih in organizaciji tekmovanja," je pojasnil predsednik EHF Michael Wiederer.

Tako v madžarski prestolnici ne bodo pripravili četrtfinalnih tekem 2019/20 in nato zaključnega turnirja najboljše četverice. To pa ne bo vplivalo na začetek evropske sezone 2020/21, ki se bo s prvim krogom začela 12. in 13. septembra. Žreb skupin bo 1. julija ob 18. uri na Dunaju, je še dodala EHF.

