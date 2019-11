Ajdovke ostajajo stoodstotne

V sedmem krogu rokometnega državnega prvenstva za dekleta so vodilne Ajdovke vknjižile še sedmo zmago in ostale stoodstotne. Z 31:27 so ugnale Celjanke, Ptujčanke in Izolanke so remizirale, Žalčanke pa so bile prepričljivo boljše od Koprčank. V nedeljo bo na sporedu še obračun Velenja in Krke, v ponedeljek pa se bo krog zaključil z obračunom med Krimom in Litijo.