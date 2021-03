Vodilne Ajdovke ugnale Krko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DP, 21. KROG in zaostale tekme

Ajdovke so ugnale Krko.

Ajdovke so ugnale Krko. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V sredo in četrtek bodo na sporedu tri prestavljene tekme že začetih krogov 1. ženske rokometne lige. Mlinotest Ajdovščina je na obračunu 14. kroga ugnala Krko Novo mesto, rokometašice Zelenih dolin iz Žalca pa so na tekmi 18. kroga premagale Izolo. Preostala tekma 15. kroga med rokometašicami Ptuja in Velenja pa bo odigrana v četrtek ob 19.00 v Ljudskem vrtu.