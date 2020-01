Dolenec razkril: Razmišljamo le o tem #video

Slovenski rokometaši so se v domovino vrnili brez kolajne, a z dobro popotnico za aprilske kvalifikacije za olimpijske igre. Slovenija je kljub majhnosti in finančnim težavam, s katerimi se srečujejo športniki na poti do vrhunskih dosežkov, edina evropska država, ki se je na zadnjih evropskih prvenstvih v največjih dvoranskih športih uvrstila med štiri najboljše.

Jure Dolenec je bil četrti najboljši strelec evropskega prvenstva. Foto: Reuters

"Rezultat je odličen. Moramo se zavedati, kje smo bili pred pol leta, kje smo bili v bistvu še pred dvema mesecema, ko na prijateljski tekmi nismo mogli premagati niti Nizozemske. Zdaj smo spet vsaj blizu špici svetovnega in evropskega rokometa. Zagotovo nam je ostalo nekaj grenkega priokusa, saj smo prišli do polfinala, nato pa smo ostali brez medalje. Moramo optimistično gledati naprej in poskrbeti, da se nam na naslednjih dvojih kvalifikacijah ne zgodi, da se spet ne uvrstimo na kakšnega od večjih tekmovanj. A še zdaleč nam ne bo lahko," pravi Jure Dolenec.

Trenerska menjava z novo miselnostjo

Dolenec je zadovoljen z delom Ljubomirja Vranješa. Foto: Reuters Kljub temu, da Slovenci niso osvojili kolajne, pa je četrto mesto glede na preteklo dogajanje v slovenski izbrani vrsti zavidanja vreden rezultat. Med najzaslužnejšimi tvorci novega velikega uspeha slovenskega športa je po mnenju igralcev in strokovnega štaba selektor Ljubomir Vranješ, ta je v slovensko izbrano vrsto prinesel svež veter in energijo, ki sta Slovenijo vrnila na rokometni zemljevid najboljših evropskih reprezentanc.

"Trenerske menjave vedno prinesejo neko novo energijo in drugačen način dela. Vranješ je sploh povsem drugačen tip trenerja od tistih, ki so nas vodili v preteklosti. Res se pozna ta njegova skandinavska mirnost. Tega še zdaj nismo povsem navajeni, a z Urošem Zormanom res dobro sodelujeta, vse skupaj pa dobro vpliva tudi na celotno ekipo. Kot sem že rekel, rezultat je dober, mi je pa žal, da nam ni uspelo narediti še koraka naprej, saj smo imeli res lepo priložnost," se priložnosti zaveda slovenski rokometaš, ki si je na tekmi s Španijo poškodoval koleno.

Najboljši strelci evropskega prvenstva: 1. Sander Sagosen (Nor): 65 golov/104 streli na gol;

2. Mikita Vailupau (Blr): 47 golov/63 strelov na gol;

3. Nikola Bilyk (Avs): 46 golov/64 strelov na gol;

4. Jure Dolenec (Slo): 42 golov/66 strelov na gol;

5. Artsem Karalek (Blr): 37 golov/50 strelov na gol;

6. Ondrej Zdrahala (Češ): 37 golov/59 strelov na gol;

...

Poškodba v polfinalu

"Danes grem v Barcelono (z Juretom Dolencem smo se pogovarjali v ponedeljek, op. p.), jutri pa me čaka pregled. Po enem izmed udarcev, ki sem jih prejel v prvem polčasu na polfinalni tekmi, mi je zateklo koleno in na žalost do konca nisem mogel igrati na najvišjem nivoju. Res upam, da je šlo samo za udarec, da niso poškodovane tudi kakšne strukture v kolenu," pravi Dolenec, ki je imel v preteklosti že številne težave s poškodbami.

Na tekmi s Španijo si je poškodoval koleno. Foto: Reuters

Po koncu prejšnje sezone, ko se je večino časa boril ravno s poškodbo kolena, je pravo priložnost dobil šele na zadnjih tekmah. Nastop na evropskem prvenstvu pred dvema letoma pa mu je preprečila poškodba meniskusa na desnem kolenu.

Odločno v boj za Tokio

Nekdanji rokometaš Loke in Montpelliera zdaj že pospešeno pogleduje proti aprilu in kvalifikacijam za olimpijske igre. "Že odkar smo izpadli iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Madžarom, razmišljamo le o tem, kako priti na olimpijske igre. Potem smo se uvrstili na evropsko prvenstvo, kjer smo vedeli, da pot na kvalifikacije ne bo lahka. Žreb nam ni bil najbolj naklonjen, a smo svoje delo opravili brez napak in prišli do tega, kar smo si želeli. Zdaj nam manjka res samo še ta zadnji korak," pojasnjuje Dolenec, ki je v reprezentanci užival kot že dolgo ne.

Slovenski rokometaši po vrnitvi z EP (video: Planet):

"Motivacija za delo je res na najvišjem nivoju. Olimpijske igre so le nekaj posebnega, odvijajo se na vsaka štiri leta. Vsi, ki smo bili v Riu, vemo, da je to vrhunec športnikove kariere. Vemo, da smo sposobni uvrstitve na olimpijske igre, in vemo, da smo tudi tam sposobni doseči dober rezultat. Aprila bomo šli na polno, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," napoveduje 31-letni rokometaš.

Slovenijo v boju za Tokio čakajo obračuni z domačinom Nemčijo, Švedsko in Alžirijo. "V Berlinu bodo igrale tri izmed najboljših evropskih reprezentanc, prostora na olimpijskih igrah pa je samo za dve. Eden bo na koncu razočaran, a moramo narediti vse, da to na koncu ne bomo mi. Želimo si uvrstitve na olimpijske igre in kasneje na svetovno prvenstvo, ki bo v Egiptu. Nadaljevati si želimo to, kar se je na tem evropskem prvenstvu šele začelo," še pravi slovenski kapetan.

Preberite še: