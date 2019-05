Derbi Gorenja in Ribnice za naslov podprvakov

Pred rokometaši lige NLB je predzadnji krog v tej sezoni. Rokometaši Celja, ki so si že zagotovili 23. naslov državnih prvakov, bodo danes gostovali pri Loki, Gorenje čaka pomemben obračun v boju za drugo mesto proti Ribnici. Ribničani za rokometaši iz Šaleške doline zaostajajo zgolj za tri točke, do konca prvenstva pa ostajata le še dva kroga. Ribničani so v končnici zabeležili pet zmag, dva poraza, enkrat pa so si točke s tekmecem razdelili. V zadnjem krogu se bodo doma pomerili z Mariborčani, rokometaši Gorenja Velenja pa dobo zadnjo prvenstveno tekmo odigrali v Celju. V nedeljo bo na sporedu še obračun Maribora in Kopra.