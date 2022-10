Denič se vrača na trenerski stolček slovenskega prvoligaša

Iz slovenskega prvoligaša LL Grosist Slovana so sporočili, da so prekinili sodelovanje s trenerjem članske reprezentance Alešem Repino, ki ga bo na trenerskem stolčku zamenjal izkušeni Boris Denič.

Aleš Repina je ekipo Slovana prevzel v sezoni 2018/19 in jo popeljal iz 1. B državne lige do stalnega članstva v ligi NLB. Slab vstop v novo sezono - v petih krogih so zbrali le dve točki - je Repino odnesel s trenerskega stola. Kot so sporočili iz slovenskega prvoligaša, bo novi glavni trener članske ekipe Slovana izkušeni strateg Boris Denič, ki tigrov ne bo vodil prvič. Vodenje ekipe s Kodeljevega je prevzel v sezoni 2002/03, po koncu katere je ekipa izpadla iz prve lige, trenersko funkcijo pa je opravljal vse do konca sezone 2009/10. V tem času je člansko ekipo popeljal do četrtega mesta v državi.

"Ekipa RD LL Grosist Slovan se sodelovanja z novim trenerjem veseli tudi zaradi njegovih bogatih reprezentančnih izkušenj. Boris Denič je slovensko člansko reprezentanco vodil pet let in v tem času z njo dosegel odmevne rezultate," so še sporočili iz Slovana.

Denič se je sicer pred kratkim vrnil tudi v slovenski reprezentančni rokomet. Po novem namreč opravlja delo svetovalca strokovnih štabov moških reprezentanc, aktivno pa se bo z nasveti priključil tudi oblikovanju moške B-reprezentance.

