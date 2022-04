Dan po zahtevnem žrebu za Slovenke vstopnice že v prodaji

Potem ko so v četrtek v Ljubljani opravili žreb skupin za evropsko prvenstvo v rokometu za ženske, ki ga bo letos gostila tudi Slovenija, so danes vstopnice za slovenski del tekmovanja že naprodaj, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.

Slovenska reprezentanca bo igrala v skupini C, tekmice pa so Srbija, Švedska in Danska. EP bo potekalo med 4. in 20. novembrom, prvi del bo potekal v Celju, drugi del in tudi vsi odločilni boji EP pa v ljubljanski dvorani Stožice.

Kot je sporočila RZS, je vstopnice v prvi fazi prodaje mogoče kupiti le v paketu, ki v cenovnem razponu med 32 in 80 evrov vključuje tri dnevne vstopnice.

Vse vstopnice na novembrskem evropskem prvenstvu bodo dnevne, kar pomeni, da bodo omogočale ogled obeh tekem na določenem prizorišču in v posameznem tekmovalnem dnevu.

Prireditelji so pripravili tudi dodatne popuste na pakete vstopnic za otroke do 18 let, študente, upokojence (nad 65 let) in družine (odrasla oseba in dva otroka med 4 in 18 letom ali dve odrasli osebi in otrok med 4 in 18 letom).

Tekme v Celju bodo na sporedu 4., 6. in 8. novembra, prvi krog s tekmama med Dansko in Slovenijo ter Švedsko in Srbijo, drugi s tekmama Srbija - Danska in Slovenija - Švedska, tretji pa z dvobojema Slovenija - Srbija in Danska - Švedska.

Žensko rokometno EP bo sicer prvič potekalo v treh državah. Poleg Slovenije se bo dogajanje odvijalo še v Severni Makedoniji (Skopje) in Črni gori (Podgorica). Iz skupin prvega dela tekmovanja bodo napredovale po tri reprezentance, ki se bodo v drugem delu merile v slovenski in makedonski prestolnici. Vrhunec evropskega prvenstva z vsemi odločilnimi tekmami končnice bo gostila ljubljanska dvorana Stožice.