Čupić od poletja pri Zagrebu

Čupić je v bogati karieri osvojil sedem odličij z reprezentanco, štiri bronasta in tri srebrna, trikrat pa je bil tudi zmagovalec lige prvakov. Dvakrat jo je osvojil z Vardarjem (2017, 2019), enkrat pa s Kielcami (2016).

"Polnih 15 let igram v tujini, tako da je Zagreb zame in za družino prišel v pravem trenutku. S športnim direktorjem sem se pogovarjal glede tega, da klub potrebuje nove ljudi in novo energijo. Sam sem se našel v tej viziji, da pomagam, kolikor lahko, ter da vplivam tudi na mlajše, ker pač trenutno vlada rezultatska kriza," je dejal član Vardarja, pred tem pa je igral tudi za Kielce, Rhein-Neckar Löwen, Gorenje Velenje, Octavio Vigo, Medvešćak in Metković. Leta 2018 je bil najboljši rokometaš Hrvaške.

Zagreb, ki je za prihodnjo sezono pripeljal tudi Željka Muso, igra v ligi prvakov v skupini s Celjem Pivovarno Laško. Zagrebčani so po sedmih tekmah na dnu lestvice še brez točke, predzadnji Celjani imajo ob dveh tekmah več štiri točke.