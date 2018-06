Celjske rokometašice se vračajo na mednarodno sceno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Z'dežele so v minuli sezoni osvojile tretje mesto v državnem prvenstvu in si za sezono 2018/19 izborile pravico nastopa na mednarodnem prizorišču pod okriljem Evropske rokometne zveze (EHF), upravni odbor kluba pa se je odločil, da se bo prijavil v pokal EHF ali pokal challenge. Odločitev o tem bo padla v naslednjih dneh.

Vodstvo celjske ekipe se je zaradi visokih stroškov v minuli sezoni odpovedalo nastopu na mednarodni sceni, v preteklosti pa so že dvakrat igrale v evropskih tekmovanjih. V sezoni 2005/06 so najprej v drugemu krogu kvalifikacij za nastop v evropski ligi prvakinj morale priznati premoč tekmicam iz danskega Viborga, nato pa so bile v tretjem krogu pokala EHF od njih boljše rokometašice srbskega Hummla iz Beograda.