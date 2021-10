Celjanom derbi v Ribnici

Uvod v 6. krog lige NLB je pripadel rokometašem Celja Pivovarne Laško, ki so na gostovanju z 31:28 ugnali Ribnico. Večina tekem je na sporedu v soboto, šele v sredo, 27. oktobra, pa se bosta udarila tudi Jeruzalem Ormož in Slovenj Gradec. Ormožane namreč ta konec tedna na Islandiji čaka prva tekma v evropskem pokalu. Na Islandiji se bodo udarili s Selfossom.

Celjani so z zmago na derbiju kroga zadržali stoodstoten izkupiček in se zavihteli na sam vrh lestvice. Po izenačenem prvem polčasu so ključno razliko naredili z delnim izidom 5:0, ko so domačim ušli na sedem zadetkov razlike in nato prednost zadržali vse do konca srečanja.

Liga NLB, 6. krog: Petek, 15. oktober:

Riko Ribnica : Celje Pivovarna Laško 28:31 (13:14)

Miličevič 10, Pucelj 4; Vlah in Kodrin 7, Ivanković 5. Sobota, 16. oktober:

17.00 Maribor Branik - Dobova

18.00 Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica

18.30 LL Grosist Slovan - Ljubljana

19.00 Herz Šmartno - Gorenje Velenje

19.00 Koper - Trimo Trebnje Sreda, 27. oktober:

19.30 Jeruzalem Ormož - Slovenj Gradec 2011