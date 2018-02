Celjani zmleli srbskega podprvaka

Poročilo s tekme Celje Pivovarna Laško : Dinamo Pančevo

Celjski rokometaši so se danes pomerili s srbskim podprvakom in predzadnjo ekipo lige - Dinamom iz Pančeva, ki je v Celje prispel precej oslabljen, saj ima trener Ivan Petković poškodovanih kar osem igralcev. Do konca rednega dela so še štirje krogi, trenutno pa mesta na zaključni turnir zasedajo Vardar, Zagreb, Brest in Celje. Po dveh zaporednih porazih so Celjani prišli do nove zmage, tokrat devete v sezoni.

Lestvica lige SEHA

Gostitelji ničesar niso želeli prepustiti naključju. Če so se v uvodnih minutah še nekoliko lovili s slabšo obrambo, pa je nato igra varovancem Branka Tamšeta le stekla in gole so nizali enega za drugim. V 12. minuti so pobegnili za tri gole (11:8), nato pa z delnim izidom 4:0 že na 16:10. Od tu naprej je sledil zgolj promet proti golu Pančeva, Celjani so na odmor odšli s prednostjo desetih zadetkov.

V drugem polčasu je celjska obramba začela delovati, prednost domačih pa se je s tem še višala. Na koncu je znašala kar 14 golov. Pri domačih je bil s sedmimi goli najboljši Žiga Mlakar, medtem ko je za Dinamo Stefan Saponjić prispeval šest golov.

V 16. krogu bodo Celjani 7. marca gostili Nexe Našice, k Pančevu pa dan prej prihaja Vardar.

Celje Pivovarna Laško - Dinamo Pančevo 39:25 (25:15)

Športna dvorana Zlatorog, gledalcev 350, sodnika: Jurinovič in Mrvica (oba Hrvaška).



Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Jurečič 5, Malus, Razgor 2, Suholežnik 4, Marguč 3, Grošelj 5, Panjtar, Žabič 1, Slišković 3, Kodrin 3, Makuc, Anić 2, Dujšebajev 2, Mačkovšek 2, Mlakar 7.

Dinamo Pančevo: Petrović, Zujović 3 (3), Pilipović 3, Mirković 3, Jovanović, Pralica, Pavlović M., Pavlović L., Distol 1, Barudžić 1, Slavuljica 3, Radovanović, Saponjić 6, Dimitrijević 5.



Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 0 (1), Dinamo Pančevo 3 (3).

Izključitve: Celje Pivovarna Laško 2, Dinamo Pančevo 4 minute.