Celjani želijo proti Kopru potrditi prvo mesto

Pred nami je še zadnjih pet krogov letošnjega državnega prvenstva v rokometu. Šesti krog končnice bosta v petek odprla vodilno Celje in Koper, ki je trenutno peti. V soboto se bosta udarila še Maribor in Gorenje ter Loka in Ribnica. Celjani imajo pred drugouvrščenim Gorenjem že pet točk naskoka, tretja Ribnica zaostaja še točko več.