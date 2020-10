Bizarno. V španski prvi ligi so rokometaši igrali kar z maskami!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič v zgodovini so morali španski rokometaši tekmo elitne prve lige odigrati z maskami. Z ukrepom je ekipi Ademar Leona in Sinfin Liberbanka (31:23) tik pred začetkom sobotne v Leonu presenetila odločitev regionalnih oblasti v Kastilji in Leonu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.