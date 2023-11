Ajdovke zanesljivo v osmino finala evropskega pokala

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so se uvrstile v osmino finala evropskega pokala. Po sobotni visoki zmagi nad švicarskim Herzogenbuchseejem s 35:24 so na današnji povratni tekmi zmagale z 21:20 (10:10). Obe tekmi sta bili v Ajdovščini.

Izbranke Jana Žbogarja so v drugem krogu po moči tretjega najmočnejšega tekmovanja na stari celini zanesljivo izločile grško Panoramo iz Soluna s skupnim izidom 71:55.

Nekaj več dela so imele proti tekmicam iz dežele sira in čokolade, svojo pot med 16 ekip pa so tlakovale že na sobotni prvi tekmi, ko so zmagale za enajst golov. Rokometašice iz Vipavske doline so šele v končnici povratne tekme strle odpor tekmic iz Švice, zmagoviti gol pa je prispevala slovenska reprezentantka Ana Abina, z devetimi goli tudi najbolj učinkovita igralka tekme.

Nuša Fegic je za zmago prispevala štiri, Nina Kovšca tri, Urša Zelnik dva, Leila Mujanović, Maja Grmek in Živa Čopi pa po en zadetek.

V tretjem krogu evropskega pokala nastopa tudi Izola, ki bo obe tekmi z italijansko ekipo Erice igrala na Siciliji. Prva tekma bo 17., povratna pa 19. novembra.

